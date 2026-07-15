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ٹریفک کو رواں ر کھنے کیلئے موثر اقدا ما ت کیے جا ئیں :امجد شاہین

  • سرگودھا
ٹریفک کو رواں ر کھنے کیلئے موثر اقدا ما ت کیے جا ئیں :امجد شاہین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی را ہنما امجد شاہین نے کہا ہے کہ سرگودھا میں اندرون شہر اور مختلف شا ہر اؤ ں پر ٹریفک جام ر ہنا معمو ل بن چکا ہے۔

ضرورت ا س امر کی ہے کہ ٹریفک کے بہا ؤ ں کو رواں دواں ر کھنے کیلئے موثر اقدا ما ت کیے جا ئیں متعلقہ حکا م اپنی توا نا ئیاں محض چا لا ن کر نے پر صرف نہ کریں بلکہ ٹریفک کے بہا ؤ کو رواں دواں رکھنے کو یقینی بنائیں ا س وقت ٹریفک جا م ر ہنے سے ایمبو لینس سروس سمیت آ مد ورفت بھی معطل ہو جاتی ہے ٹریفک پو لیس حکا م ا س سلسلہ میں عملی اقدا ما ت ا ٹھا ئیں تا کہ ٹریفک کا بہا ؤ رواں دواں ر ہ سکے ۔

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