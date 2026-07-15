صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اصل جوڈیشل فائل غائب ہونے پر تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج

  • سرگودھا
اصل جوڈیشل فائل غائب ہونے پر تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ کورٹس سے فوجداری مقدمے کی اصل جوڈیشل فائل مبینہ طور پر غائب ہونے پر تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔

ما ڈل کورٹ میں تعینات ریڈر راشد اسلم نے پولیس کو بتایا کہ مقدمہ کی درخواست سینئر سول جج کریمنل ڈویژن کی عدالت سے منتقل ہو کر موصول ہوئی، تاہم جانچ پڑتال کے دوران معلوم ہوا کہ مقدمے کی اصل جوڈیشل فائل ریکارڈ میں موجود نہیں،فائل کی گمشدگی سے متعلق متعلقہ مجسٹریٹ کو آگاہ کیا گیا اورعدالت کے حکم پر تھانہ کینٹ پولیس نے جوڈیشل فائل کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشیں، میپکو کا ہنگامی پلان جاری ،انتظامات مکمل

سی پی او کی زیر صدارت اجلاس امن وامان کی صورتحال پر گفتگو

ہر شہری کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے : آر پی او

مطالبات کی منظوری کیلئے پنجاب ٹیچرز یونین کا احتجاج

کوٹ ادو :سابق ایم پی اے نیاز حسین گشکوری سپرد خاک

فیصل ٹاؤن پارک زبوں حالی کا شکار، سہولیات کا فقدان

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر