بچی کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے چک نمبر 115 شمالی میں 10 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بچی کی حاضر دماغی اور شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیاپولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
نواحی علاقے چک نمبر 115 شمالی میں 10 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بچی کی حاضر دماغی اور شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیاپولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
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