جعلی نمبر پلیٹ لگا کر گھومنے والا پکڑا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جعلی نمبر پلیٹ لگا کر گھومنے والا کار سوار سیف سٹی کے کیمروں کی زد میں آ کر پکڑا گیاپولیس نے ڈرائیور کیخلاف دھوکہ دہی، جعلسازی اور جعلی دستاویزات کے استعمال پر کارروائی شروع کر دی ۔
جعلی نمبر پلیٹ لگا کر گھومنے والا کار سوار سیف سٹی کے کیمروں کی زد میں آ کر پکڑا گیاپولیس نے ڈرائیور کیخلاف دھوکہ دہی، جعلسازی اور جعلی دستاویزات کے استعمال پر کارروائی شروع کر دی ۔
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