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بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

  • سرگودھا
بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) 42جنوبی میں بھی حماد نامی اوباش سات سالہ بیٹی جو بھائی کوگلی میں واقع ٹیوشن سنٹر میں پنسل دینے جا رہی تھی کو اٹھا کر اپنی حویلی لے گیا جہاں ملزم نے زیادتی کی کوشش کی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

42جنوبی میں بھی حماد نامی اوباش سات سالہ بیٹی جو بھائی کوگلی میں واقع ٹیوشن سنٹر میں پنسل دینے جا رہی تھی کو اٹھا کر اپنی حویلی لے گیا جہاں ملزم نے زیادتی کی کوشش کی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

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