صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کا اراضی ریکارڈ سنٹر پپلاں کا دورہ

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر کا اراضی ریکارڈ سنٹر پپلاں کا دورہ

کندیاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے اراضی ریکارڈ سنٹر پپلاں کا دورہ کیا۔

 اسسٹنٹ کمشنر نے سنٹر کے ریکارڈ کا معائنہ کیا وہاں پر سائلین کے مسائل دریافت کیئے ، انھوں نے سنٹر انچارج اور عملہ کو ہدایت کی کہ سنٹر پر آنے والے سائلین کے مسائل فوری طور پر حل کیئے جائیں ۔اور صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے ۔ انھوں نے مزید کہا کہ سنٹر پر آنے والے شہریوں کیلئے ٹھنڈے پانی اور بیٹھنے کے مناسب انتظام کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چالان مہم ، شہری پریشان ، نامناسب رویے کی شکایات

ٹوبہ ٹیک سنگھ :2دیہات مثالی گاؤں بنانے کے منصوبے پر کام تیز

ڈپٹی کمشنر کی واسا کو ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل حل کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کا کمیٹی بازار کے بارش سے متاثرہ بیوٹیفکیشن منصوبے کا معائنہ

پانی چوری کے مقدمات میں زیر التوا ایف آئی آرز جلد درج ہونگی، ایس پی جڑانوالہ کی یقین دہانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ