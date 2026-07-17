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شہر اور گردونواح میں گزشتہ روز گرمی اور حبس کی شدت برقرار رہی

  • سرگودھا
شہر اور گردونواح میں گزشتہ روز گرمی اور حبس کی شدت برقرار رہی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) شہر اور گردونواح میں گزشتہ روز گرمی اور حبس کی شدت برقرار رہی صبح سویرے ہی سورج نکلنے کیساتھ گرمی اور حبس میں اضافہ ہوگیا۔

جس کی وجہ سے بازاروں’ گلی’ محلوں میں ہو کا عالم رہا دیہی علاقوں سے خریداری کیلئے آنیوالے لوگوں کی تعداد بھی کافی کم رہی گرمی کی شدت میں اضافے کیساتھ ساتھ شہر کے کئی علاقوں میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی دستیابی کیلئے مشکلات کا سامنا رہا۔

 

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