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سلائی سینٹر جانے والی لڑکی اغوا

  • سرگودھا
سلائی سینٹر جانے والی لڑکی اغوا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سلائی سینٹر جانے والی لڑکی چونگی نمبر 9 کے قریب مبینہ طور پر اغوا کر لی گئی،40 شمالی کی رہائشی 17 سالہ (س)گھر سے سلائی سینٹر جانے کے لیے نکلی تھی، تاہم وہ منزل تک نہیں پہنچی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا

 سلائی سینٹر جانے والی لڑکی چونگی نمبر 9 کے قریب مبینہ طور پر اغوا کر لی گئی،40 شمالی کی رہائشی 17 سالہ (س)گھر سے سلائی سینٹر جانے کے لیے نکلی تھی، تاہم وہ منزل تک نہیں پہنچی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا

 

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