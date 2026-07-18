3 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے
کامونکے (نامہ نگار )بجلی چوری کرنیوالے 3افراد پکڑے گئے ۔ سٹی اور ایمن آباد پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی اوز ابراہیم اور محمد حفیظ کی درخواستوں پر عدنان، محلہ کراچی کے عرفان اور حمید پور خورد کے سکندر کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔
بجلی چوری کرنیوالے 3افراد پکڑے گئے ۔ سٹی اور ایمن آباد پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی اوز ابراہیم اور محمد حفیظ کی درخواستوں پر عدنان، محلہ کراچی کے عرفان اور حمید پور خورد کے سکندر کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔
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