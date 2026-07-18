ڈی پی او گجرات کا دورہ پو لیس لائنز
گجرات (نامہ نگار )ڈی پی او اختر فاروق کا پولیس لائنز کا دورہ ، افسر وں کو نظم و ضبط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جوانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ بہتر ماحول میں فرائض انجام دے سکیں۔
ڈی پی او اختر فاروق کا پولیس لائنز کا دورہ ، افسر وں کو نظم و ضبط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جوانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ بہتر ماحول میں فرائض انجام دے سکیں۔
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