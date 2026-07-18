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غیر ملکی ٹی وی چینل کی مدد سے جوا کھیلنے والے 3 ملز م گر فتار

  • سرگودھا
غیر ملکی ٹی وی چینل کی مدد سے جوا کھیلنے والے 3 ملز م گر فتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر ملکی ٹی وی چینل کی مدد سے جوا کھیلنے والے 3 ملز موں کو گرفتار کر لیا گیا۔

تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تین ملز موں کو گرفتار کر لیا۔ جو مبینہ طور پر غیر ملکی ٹی وی چینل کی مدد سے جوا کھیلنے میں مصروف تھے ۔؎جن کے قبضے سے نقدی، ایل ای ڈی، موبائل اور دیگر سامان برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

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