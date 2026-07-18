ون وے قوانین کی خلاف ورزی دو ڈرائیور حوالات میں بند
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے دو ڈرائیورز کو حوالات پہنچادیا گیا۔
تھانہ فیڈمک کے علاقے ایکسپریس وے پر پٹرولنگ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے دو ٹرک ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثات کی وجہ بن سکتے تھے ۔ جن کیخلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔
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