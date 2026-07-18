صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنے کرداراور ماحول کے لیے باعثِ خیر بنے ،صاحبزادہ ابرار احمد بگوی

  • سرگودھا
حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنے کرداراور ماحول کے لیے باعثِ خیر بنے ،صاحبزادہ ابرار احمد بگوی

بھیرہ (نامہ نگار)جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں نمازِ جمعہ کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 ممتاز مذہبی سکالر اور خطیبِ شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے اسلام اور ماحولیات کے موضوع پر تفصیلی اور فکر انگیز خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطئہ حیات ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ ماحول کے تحفظ، صفائی اور قدرتی وسائل کے درست استعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے ۔ایک حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنے کردار، اخلاق اور اعمال سے معاشرے اور ماحول کے لیے باعثِ خیر بنے ۔صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے کہا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ، اس لیے اس کا ضیاع اور حتیٰ کہ وضو کے دوران بھی اسراف کرنا دینِ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ۔ انہوں نے حاضرین پر زور دیا کہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اپنے حصے کا کم از کم ایک پودا ضرور لگائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن