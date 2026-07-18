صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں سانسی روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے پر اہل علاقہ کااحتجاج

  • سرگودھا
میاں سانسی روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے پر اہل علاقہ کااحتجاج

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)واسا کی نااہلی کی وجہ سے میاں سانسی روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے پر اہل علاقہ کاشد ید احتجاج جس میں مطالبہ کیا گیا کہ منصوبہ کو جلد از جلد مکمل جائے ۔

منصوبہ نامکمل ہونے کی وجہ سے مین روڈ پر ٹریفک اور پیدل آنے والے کو شدید مشکلات کاسامنا ہے فیکٹری ایریاز کے مزدور شدید پریشان ہیں ۔علاقہ کی سرکردہ سیاسی وسماجی شخصیات نے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کہ منصوبہ کو ٹیکنیکل طریقے سے بروقت مکمل کر ایا جائے ۔ اکرام مغل شانی سابق چیئرمین، چودھری امجد جاوید مہر ، عبدالرزاق مغل کونسلر،ڈاکٹر محمد امین مہر ، جاوید مہر ، سمرا و دیگر علاقہ معززین نے احتجاج میں شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن