صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز چوہان کا فرانسس آباد اور الیاس کالونی ،سیوریج پلان کا جائزہ

  • سرگودھا
نواز چوہان کا فرانسس آباد اور الیاس کالونی ،سیوریج پلان کا جائزہ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ایم پی اے حاجی نواز چوہان نے چودھری رمضان ملہی کے ہمراہ فرانسس آباد اور الیاس کالونی کا وزٹ کیا۔

تفصیلات کے مطابق وزٹ کا مقصد علاقے میں سیوریج سسٹم کے نئے پلان اور حکمتِ عملی کا موقع پر پہنچ کر بغور جائزہ لینا تھا تاکہ دیرینہ مسائل کا مستقل اور پائیدار حل نکالا جا سکے ۔اس موقع پر واسا کھیالی سب ڈویژن کی اعلیٰ قیادت اور متعلقہ ٹیم ایکسین واسااحمد علی ،ایس ڈی اوحافظ آصف اورٹھیکیدار سعدبھی موجود تھے ۔ایم پی اے نے افسر وں اور ٹھیکیدار کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ کام کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور مقررہ وقت کے اندر سیوریج پلان کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ الیاس کالونی اور فرانسیس آباد کے مکینوں کو جلد از جلد ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن