صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے :جماعت اسلامی

  • سرگودھا
بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے :جماعت اسلامی

بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے :جماعت اسلامی خواتین اور نوجوانوں کو بھی خصوصی نمائندگی دی جائے گی : ڈاکٹر بابر رشید

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر بابر رشید نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی اور ہر یونین کونسل میں اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور نوجوانوں کو بھی خصوصی نمائندگی دی جائے گی تاکہ مقامی حکومتوں میں فعال اور باصلاحیت قیادت سامنے آسکے ۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار المرکز الاسلامی چنیوٹ بازار میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں جماعت اسلامی پنجاب کے نائب امیر رانا عبدالوحید، ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ، صدر سیاسی کمیٹی شیخ افضال شاہین، صدر پبلک ایڈ کمیٹی میاں انوارالحق ایڈووکیٹ، میاں طاہر ایوب اور چوہدری محمد سلیم بھی موجود تھے ۔ڈاکٹر بابر رشید نے کہا کہ عوام تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو آزما چکے ہیں اور اب انہیں دوبارہ دھوکہ نہیں دیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی اور ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے واضح اور مؤثر روڈ میپ رکھتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی دیانت دار اور بے داغ قیادت ہی پاکستان کو فلاحی اسلامی ریاست بنانے اور اداروں کی اصلاح کی صلاحیت رکھتی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن