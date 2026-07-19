خاتون سے مبینہ ہراسانی، ملزم گرفتار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)رکشہ اسٹینڈ پر خاتون سے مبینہ چھیڑ چھاڑ، چادر کھینچنے اور نازیبا حرکات کرنے کے الزام میں پولیس نے ایک ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا۔جبکہ واقعے کی مزید قانونی کارروائی اور تفتیش جاری ہے ۔
رکشہ اسٹینڈ پر خاتون سے مبینہ چھیڑ چھاڑ، چادر کھینچنے اور نازیبا حرکات کرنے کے الزام میں پولیس نے ایک ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا۔جبکہ واقعے کی مزید قانونی کارروائی اور تفتیش جاری ہے ۔
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