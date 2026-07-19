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نور عالم خان کا پارٹی پالیسی کے خلاف بیان انتہائی افسوسناک :حافظ محمد عثمان

  • سرگودھا
نور عالم خان کا پارٹی پالیسی کے خلاف بیان انتہائی افسوسناک :حافظ محمد عثمان

میانوالی (نامہ نگار)جے یو آئی کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کا پارٹی پالیسی کے خلاف بیان انتہائی افسوسناک عمل ہے۔

 ان خیالات کا اظہار جے یو آئی (ف) کندیاں کے سابق سیکرٹری نشر واشاعت حافظ محمد عثمان صابر نے اپنے ایک اخباری بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے دوران نور عالم خان کے بیان سے جے یو آئی پاکستان کے کارکنان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے پارٹی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایم این اے نور عالم خان کے حالیہ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان بازی کا نوٹس لیا جائے اور ان کی باز پرس کی جائے تاکہ آئندہ کسی کا کوئی ایسا بیان جاری نہ ہو جو پارٹی پالیسی کے منافی ہو

 

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