فنا نس ایکٹ کے تھرڈ شیڈول میں شامل بعض ٹیکس اقدا ما ت پر نظر ثانی کا مطالبہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کی تاجر تنظیموں کے عہدیداران نے فنا نس ایکٹ 2026کے تھرڈ شیڈول میں شامل بعض ٹیکس اقدا ما ت پر نظر ثا نی کا مطا لبہ کر تے ہو ئے۔۔۔
مو قف ا ختیا ر کیا ہے کہ موجو د ہ معاشی حا لا ت میں ا یسے فیصلے مہنگا ئی میں مزید اضافے اور عوا م پر ما لی بو جھ بڑھا نے کا سبب بن رہے ہیں پٹرو لیم مصنوعات کی قیمتوں میں با ر با ر ردو بد ل بجلی اور گیس کے نرخوں میں مسلسل اضافے میں عوا م کی قوت خر ید کو بر ی طرح متاثر کیا ہے۔
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