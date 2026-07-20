صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ملازم کی بیوی سے گھر میں گھس کی زیادتی کی کوشش

  • سرگودھا
سرکاری ملازم کی بیوی سے گھر میں گھس کی زیادتی کی کوشش

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) سرکاری ملازم کی بیوی کو موبائل فون پر بار بار کالز کرنے اور اس کے گھر میں گھس کی بیوی کے ساتھ جبراً زیادتی کی کوشش کرنے پر پولیس تھانہ شاہ پور نے محمد زاہد درزی سکنہ آمنہ پارک کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

اظہر اقبال نے رپورٹ درج کرائی کہ محمد زاہد درزی اس کی بیوی کو اکثر فون پر تنگ کرتا رہتا تھا ، اس کے منع کرنے پر ملزم طیش آ گیا اور دن ڈھائی بجے دیوار پھلانگ کر اس کے گھر گھس گیا اور چھری سے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کمرے میں لے جانے کی کوشش کی ، اسکی بیوی کے شور مچانے پر اہل محلہ اکٹھے ہوگئے جس پر ملزم دھمکیاں ہوا فرار ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ارب کے پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ کا انکشاف

آئی جی کانجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ہیوی ٹریفک سے اموات:ناقابل ضمانت جرم بنانے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ

18سرکاری ونجی صحت مراکز میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف

کشمیر پاکستان کی شہ رگ ، آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا، گورنر سندھ

محمد علی جناح یونیورسٹی کے اورک کے زیراہتمام پروگرام کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر