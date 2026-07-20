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پیپلزپارٹی آ زا د جموں کشمیر الیکشن میں کلین سو یپ کر یگی ،تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی آ زا د جموں کشمیر الیکشن میں کلین سو یپ کر یگی ،تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ پا کستا ن پیپلزپارٹی آ زا د جموں کشمیر الیکشن میں کلین سو یپ کر ے گی۔

چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی نے پیپلزپارٹی کی انتخا بی مہم کو ایک نیا جو ش اور ولولہ د یا ہے سرگودہا ڈویثرن سے آز ا د جموں کشمیر قا نو ن ساز اسمبلی LA34جموں ون سے پیپلزپارٹی کے نا مز د امیدوار چو ہد ر ی کر نل ریٹا ئرڈ چوہد ر ی عبدالقد یر چو ہا ن گجر کو بھرپور طریقہ سے کامیاب کر ا یا جا ئے گا پا کستا ن پیپلزپارٹی نے ا ن کی انتخا بی مہم چلا نے کیلئے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں جو طوفانی ا ندا ز میں ا ن کی انتخا بی مہم چلا ئیں گی۔ چو ہد ر ی عبدالقد یر چو ہا ن گجر سرگودہا ڈویثرن سے ریکارڈ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کریں گے ۔

 

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