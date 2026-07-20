صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد کے ڈاکٹروں نے بائیو میٹرک حاضری کو مسترد کر دیا

  • سرگودھا
ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد کے ڈاکٹروں نے بائیو میٹرک حاضری کو مسترد کر دیا

خوشاب(نمائندہ دنیا )ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد کے ڈاکٹروں اور معاون سٹاف نے ہسپتال میں بائیو میٹرک حاضری کے نظام کو یکسر مسترد کر دیا ۔

پی ایم اے ضلع خوشاب کے ہنگامی اجلاس میں اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی ڈاکٹر دیوٹی پر آتے وقت بائیو میٹرک حاضری نہیں لگائے گا ، اجلاس میں بتایا گیا کہ پورے پنجاب میں چند ایک اداروں کو چھوڑ کسی کہیں بھی بائیو میٹرک حاضری کا نظام رائج نہیں ، اجلاس میں بتایا فیصلہ کیا گیا کہ جب تک ضلع خوشاب کے دیگر سرکاری اداروں میں بائیو میٹرک حاضری کا نظام رائج نہیں کیا جاتا اس وقت تک ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بھی یہ نظام قبول نہیں کی جا سکتا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آر پی او کی زیر صدارت کمانڈ کانفرنس، جرائم میں کمی اور سیکیورٹی کا جائزہ ، زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدار آمدکی ہدایت

سرکاری نرخ مامہ نظر انداز، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ

ڈی پی او سیالکوٹ کو مثالی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیاگیا

علی پورچٹھہ:غیرعلانیہ لوڈشیڈنگ ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں

وزیرآباد میں سابق کرکٹرز کا اجلاس نوجوانوں میں کرکٹ کے فروغ کا عزم

شہریوں کے کاموں میں تاخیر برداشت نہیں ہوگی:ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر