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سبزی مارکیٹ میں چکن فروش کے بیٹے کو چھری سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا

  • سرگودھا
سبزی مارکیٹ میں چکن فروش کے بیٹے کو چھری سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) شاہ پور کی سبزی مارکیٹ میں وقار نامی شخص نے نصرحیات چکن فروش کے بیٹے کو چھری سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا ۔

پولیس تھانہ شاہ پورنے نصرحیات بھٹی کی رپورٹ پر وقارکے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ، نصرحیات بھٹی نے رپورٹ درج کرائی کہ سبزی مارکیٹ میں اس نے برائلر چکن شاپ بنائی ہوئی ہے ، الزام علیہ وقار کی شاپ بھی ساتھ ہی ہے جو اکثر اس کے سولہ سالہ بیٹے محمد عمر کو تنگ کرتا تھا ، گذشتہ روز بھی پہلے وقار نے اس کے بیٹے کو تھپڑ مارے ،گالی گلوچ کیا اور پھر چھری سے وار کرکے شدید زخمی کر دیا ، پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔

 

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