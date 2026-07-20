صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہرنولی گرلز کالج فوری فعال کیا جائے سب ڈویژنل بار ایسوسی ایشن پپلاں کا مطالبہ

  • سرگودھا
ہرنولی گرلز کالج فوری فعال کیا جائے سب ڈویژنل بار ایسوسی ایشن پپلاں کا مطالبہ

کندیاں(نمائندہ دنیا)ہرنولی گرلز کالج فوری فعال کیا جائے سب ڈویژنل بار ایسوسی ایشن پپلاں کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق سب ڈویژنل بار ایسوسی ایشن پپلاں کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس صدر ملک عبدالمجید جوڑا ایڈووکیٹ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔

جس میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار گرلز ہرنولی کو فوری فعال کرنے کا مطالبہ کیا گیااجلاس میں جنرل سیکرٹری ملک عطاء رسول سانمل ایڈووکیٹ نے نشاندہی کی کہ کالج کی عمارت تقریباً تین سال قبل مکمل ہو چکی ہے مگر تاحال تدریسی سرگرمیوں کا آغاز نہیں کیا گیا جس سے علاقے کی طالبات کا قیمتی تعلیمی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹو باڈی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے حکومت پنجاب اور محکمہ ہائر ایجوکیشن سے مطالبہ کیا کہ کالج میں فوری طور پر تدریسی و انتظامی عملہ تعینات کر کے کلاسز شروع کی جائیں 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ارب کے پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ کا انکشاف

آئی جی کانجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ہیوی ٹریفک سے اموات:ناقابل ضمانت جرم بنانے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ

18سرکاری ونجی صحت مراکز میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف

کشمیر پاکستان کی شہ رگ ، آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا، گورنر سندھ

محمد علی جناح یونیورسٹی کے اورک کے زیراہتمام پروگرام کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر