صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا پریس کلب کے بانی رکن محبوب اصغر شیخ کے انتقال پر افسوس کا اظہار

  • سرگودھا
سرگودھا پریس کلب کے بانی رکن محبوب اصغر شیخ کے انتقال پر افسوس کا اظہار

بھیرہ(نامہ نگار)بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ اور یونین آف جرنلسٹس (دستور) کے مشترکہ اجلاس کا انعقاد شاہین فاروقی صدر کلب کی زیر صدارت کلب کے ابو شاہین فاروقی ہال میں کیا گیا۔

جس میں سینئر صحافی اور سرگودھا پریس کلب کے بانی رکن محبوب اصغر شیخ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مرحوم کی صحافتی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ محبوب اصغر شیخ کا شمار ممتاز اور باوقار صحافیوں میں ہوتا تھا۔ وہ مرحوم ابو شاہین فاروقی، ایم ایچ ظفر، اخگر سرحدی اور یوسف گوئندی جیسے نامور صحافیوں کے ہم عصر تھے۔ ، جنہوں نے صحافت کے میدان میں اپنی گراں قدر خدمات اور بے مثال نقوش چھوڑے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹ نظر انداز، سبزیاں مہنگے داموں فروخت

پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

اہلِ بیتِ اطہارؓ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا :راغب نعیمی

پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھی کلین سویپ کریگی:سلیم حیدر

انجمن تاجران کا پیٹرولیم قیمتوں کا روزانہ جائزہ لینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر