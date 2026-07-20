ملکی مسائل کا حل آ ئین قانو ن کی حکمرا نی میں ہے ، اشرف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کا حل آ ئین قانو ن کی حکمرا نی میں ہے۔
آ ئی ا یم ا یف پر و گر ا م مسائل کا مستقل حل نہیں پا ئیدار معاشی اصلا حا ت نا گز یر ہیں پاکستا ن پیپلزپارٹی نے ہمیشہ ہی ملک کو معاشی اقتصاد ی اورانتظا می بحرا نوں سے نکا لنے کیلئے اپنا مخلصا نہ کر دا ر ادا کیا ہے حکومت کو سنجید ہ اور مخلص کر دا ر ادا کرنا ہو گا۔
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