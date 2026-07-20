صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف مقامات سے تقریباً 162 میٹر حفاظتی جالی چوری

  • سرگودھا
مختلف مقامات سے تقریباً 162 میٹر حفاظتی جالی چوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) موٹروے ایم2 پر حفاظتی باڑ (فینسنگ) چوری کرنے کا سلسلہ نہ رک سکا،ایک اور بھیرہ کے قریب نامعلوم ملزمان نے مختلف مقامات سے تقریباً 162 میٹر حفاظتی جالی چوری کر لی۔

جس کی مالیت تقریباً 2 لاکھ روپے بتائی گئی ہے ،پولیس کے مطابق فینس پروٹیکشن یونٹ کے آئی پی؍ایس پی او ظہیر احمد اور ایس آئی محمد اکرام اﷲ دوران پٹرولنگ موٹروے ایم2 کے بیٹ نمبر 8 میں مختلف مقامات پر پہنچے تو حفاظتی باڑ کے متعدد حصے غائب پائے گئے ۔ پولیس نے موقع پر تلاشی کے باوجود ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی، جس پر نامعلوم افراد کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ارب کے پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ کا انکشاف

آئی جی کانجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ہیوی ٹریفک سے اموات:ناقابل ضمانت جرم بنانے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ

18سرکاری ونجی صحت مراکز میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف

کشمیر پاکستان کی شہ رگ ، آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا، گورنر سندھ

محمد علی جناح یونیورسٹی کے اورک کے زیراہتمام پروگرام کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر