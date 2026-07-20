نہری پانی چوری کر نیوالے 4افراد کیخلاف مقدمہ
نہری پانی چوری کر نیوالے 4افراد کیخلاف مقدمہ محکمہ انہار ٹیموں نے ملز موں کو نہری پانی چوری کرتے ہوئے پایا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نہری پانی چوری کرنے والے چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ لنڈیانوالہ کے علاقے سے گزرنے والی نہر سے پمپ کی مدد سے پانی چوری کرتے ہوئے ملز موں کی جانب سے اپنی فصلوں کو سیراب کیا جا رہا تھا۔ جس کی اطلاع ملنے پر محکمہ انہار ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے ملز موں کو نہری پانی چوری کرتے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہوئے پایا۔ جس پر پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
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