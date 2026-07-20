صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو گن پوائنٹ پر نقدی و موبائل چھین کر لے گئے

  • سرگودھا
ڈاکو گن پوائنٹ پر نقدی و موبائل چھین کر لے گئے

ڈاکو گن پوائنٹ پر نقدی و موبائل چھین کر لے گئے گودام سے تانبہ،رقبہ سے دو لاکھ روپے مالیت کی زرعی مشینری چوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران مڈھ پرگنہ کے قریب محمد بشیر سے دو نامعلوم ڈاکو گن پوائنٹ پر نقدی و موبائل چھین کر لے گئے ،موضع دودہ کے قریب بھی محمد یوسف نامی شخص سے اسلحہ کے زور پر نقدی وموبائل چھین لیا گیا،جبکہ 131جنوبی کی رہائشی بیوہ خاتون روبینہ بی بی کے گھر سے 5من گندم،مڈھ رانجھا کے محمدشفقت،129شمالی کے ثقلین عباس کے گھروں سے قیمتی سامان،نون پارک سے مظہر اقبال،جامع مسجد حامد علی شاہ کے باہر سے محمد مشتاق،میانہ کھوہ سے حسن علی ،دودہ سے محمد فاروق،کوٹ میانہ سے محمد نواز کی موٹرسائیکلیں ،محلہ رحمانیہ میانی کے آصف کی فوڈ شاپ اور کوٹ میانہ کے محمد امیر کی الیکٹرک شاپ سے اڑھائی لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان،اربن ایریا کے مشر ف حسین کے گودام سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کا تانبہ،نواں لوک کے اسجد نواز کے رقبہ سے دو لاکھ روپے مالیت کی زرعی مشینری،44جنوبی کے یاسر علی کے ڈیرہ سے 9لاکھ روپے مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میلبورن ،پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام فوڈ فیسٹیول

ملکی تاریخ میں پہلی بار آل پاکستان کولڈ سٹوریج کنونشن

پاکستان ریلوے اصلاحات کی علامت بن رہی، حنیف عباسی

10لاکھ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس ڈیلٹا سے متاثر ہو نے کا خدشہ

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کا دورہ مانسہرہ ،خواتین سے ملاقات

عوام کی جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی یقینی بنائیں،آئی جی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر