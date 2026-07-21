جعلی فردِ پر میٹر لگوانے پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) مبینہ طور پر جعلی فردِ ملکیت جمع کرواکربجلی کے میٹر لگوانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا،فیسکو حکام کے مطابق چک نمبر 33 جنوبی کے صابر علی نے 2 درخواستیں جمع کرائی تھیں۔ فردِ ملکیت جعلی و بوگس نکلیں ۔
مبینہ طور پر جعلی فردِ ملکیت جمع کرواکربجلی کے میٹر لگوانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا،فیسکو حکام کے مطابق چک نمبر 33 جنوبی کے صابر علی نے 2 درخواستیں جمع کرائی تھیں۔ فردِ ملکیت جعلی و بوگس نکلیں ۔
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