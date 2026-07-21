دوشیزہ کو ڈرا دھمکا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اوباش نے دوشیزہ کو ڈرا دھمکا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ نواحی علاقے جہان آباد کا رہائشی مریدحسین اپنے ہی محلے دار محنت کش کے گھر میں داخل ہوا۔
جہاں ملزم نے مسماۃ(ش) کو اکیلا پا کر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے مبینہ طور پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور فرار ہو گیا، متاثرہ لڑکی کی اطلاع پر پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔
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