صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش نے کئی روز سے جاری گرمی اور حبس کا خاتمہ کر دیا

  • سرگودھا
بارش نے کئی روز سے جاری گرمی اور حبس کا خاتمہ کر دیا

بارش نے کئی روز سے جاری گرمی اور حبس کا خاتمہ کر دیانشیبی علاقے زیر آب آنے اور پانی جمع ہونے سے معمولات زندگی متاثر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر اور گردونواح میں مون سون کی موسلا دھار بارش نے کئی روز سے جاری شدید گرمی اور حبس کا خاتمہ کر دیا، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، تاہم متعدد نشیبی علاقے زیر آب آنے اور مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ،بارش کے دوران شہر کی متعدد شاہراہوں، بازاروں اور گلی محلوں میں پانی کھڑا ہو گیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی جبکہ موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نشیبی علاقوں میں گھروں اور دکانوں کے سامنے پانی جمع ہونے سے شہری پریشان دکھائی دیے ،دوسری جانب بارش کے باعث بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی اور مختلف علاقوں کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے ، جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی بندش کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ بجلی کی بحالی کے لیے متعلقہ عملہ متاثرہ فیڈرز پر کام میں مصروف رہا،بارش کے بعد ضلعی انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ اداروں نے نشیبی علاقوں سے بارش کا پانی نکالنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بھاٹی گیٹ:ایک اور پارکنگ پلازہ منظوری،فنڈز کا منتظر

ڈی جی ایل ڈی اے کاشہرمیں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا لکشمی چوک میں بارشی پانی کے نکاس کا جائزہ

ڈی آئی جی آپریشنز کی کھلی کچہری،شکایات نمٹانے کاحکم

دھرمپورہ سے گلشن راوی تک جدید سیوریج لائنزکے منصوبے پر اجلاس

شیخ زاید ہسپتال :روبوٹک طریقہ کار سے گھٹنے کی تبدیلی کا آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس