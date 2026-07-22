صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈمپر چلانے والے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ

  • سرگودھا
بغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈمپر چلانے والے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ

شاہپور صدر (نامہ نگار ) تھانہ شاہپور صدر پولیس نے پنجاب ہائی وے پٹرول کی رپورٹ پر بغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈمپر چلانے والے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

پولیس کے مطابق PHP چوکی 67 شمالی کے اے ایس آئی محمد بشیر دوران گشت اڈہ ویگوال پھاٹک کے قریب موجود تھے کہ انہوں نے ایک مشکوک ڈمپر کو روک کر چیک کیا۔ ڈرائیور سے HTV ڈرائیونگ لائسنس طلب کیا گیا مگر وہ لائسنس پیش نہ کر سکا۔ پولیس کے مطابق ملزم تہور خان ولد طاہر عباس سکنہ مبھارے والا تحصیل ساہیوال ضلع سرگودھا بغیر مطلوبہ لائسنس کے 10 ویلر گاڑی چلا رہا تھا۔جس سے شہریوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مون سون ، انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے ، کمشنر

پیپلزپارٹی آزاد کشمیر میں اپنے ہی فیصلوں کی نفی کررہی ، بلال اظہر

ہسپتالوں کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی جاری رہے گی،ڈپٹی کمشنر

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر فوری احکامات جاری

عاشق کرمانی کا دورہ راولپنڈی ،ایم ڈی ایف ایف سی سے ملاقات

25.3ملین بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانا ہے ، سیکرٹری تعلیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر