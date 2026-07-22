بارشوں کے دوران منصوبوں کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع
شاہراہوں پر پانی جمع ہونے کی صورتحال میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ،ڈپٹی کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری کی زیر صدارت ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں واسا کے زیرِ تکمیل سیوریج میگا پراجیکٹ، پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت چاروں تحصیلوں میں جاری مختلف ترقیاتی کمپوننٹس، ریسٹوریشن ورک اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی گرانٹ سے جاری لوکل گورنمنٹ کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں منصوبوں کے مختلف کریٹیکل کمپوننٹس، جاری تعمیراتی سرگرمیوں اور اب تک ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی ، جبکہ اے ڈی پی ڈی پی حامد چھٹہ نے بتایا کہ منصوبے کے تقریباً 90 فیصد کریٹیکل کام مکمل کیے جا چکے ہیں اور باقی ماندہ کام بھی تیزی سے جاری ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مون سون بارشوں کے دوران ان منصوبوں کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور شہر کی متعدد اہم شاہراہوں پر بارشی پانی کے جمع ہونے کی صورتحال میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے ، جو ترقیاتی اقدامات کی مؤثر منصوبہ بندی کا ثبوت ہے ،ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے ہدایت کی کہ تمام باقی ماندہ منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں اور تعمیراتی کام کے ہر مرحلے پر استعمال ہونے والے میٹریل کی باقاعدہ کوالٹی ٹیسٹنگ جاری رکھی جائے تاکہ منصوبوں کے معیار، پائیداری اور شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ ہو۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments