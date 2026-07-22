صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے زیادتی، مقدمہ درج

  • سرگودھا
خاتون سے زیادتی، مقدمہ درج

شاہپور صدر (نامہ نگار) تھانہ شاہپور صدر پولیس نے خاتون سے زبردستی زیادتی کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

پولیس کے مطابق مدعیہ شازیہ اختر زوجہ علی احمد سکنہ جہان آباد نے درخواست دی کہ ملزم مرید حسین عرف فوجی ان کے گھر آیا خاتوں سے زبردستی زیادتی کی۔ شور کرنے پر منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ملزم زناء حرام کرکے دھمکیاں دیتا ہوا فرار ہوگیا۔ پولیس نے درخواست پر مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مون سون ، انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے ، کمشنر

پیپلزپارٹی آزاد کشمیر میں اپنے ہی فیصلوں کی نفی کررہی ، بلال اظہر

ہسپتالوں کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی جاری رہے گی،ڈپٹی کمشنر

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر فوری احکامات جاری

عاشق کرمانی کا دورہ راولپنڈی ،ایم ڈی ایف ایف سی سے ملاقات

25.3ملین بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانا ہے ، سیکرٹری تعلیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر