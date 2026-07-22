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سینئر صحافی محبوب اصغر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار

  • سرگودھا
سینئر صحافی محبوب اصغر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈائریکٹر انفارمیشن سرگودھا ڈویژن احمد نعیم ملک نے بزرگ اور سینئر صحافی محبوب اصغر شیخ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔

انہوں نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ محبوب اصغر شیخ صحافت کے شعبے کا ایک معتبر اور باوقار نام تھے ۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ذمہ دار، متوازن اور اصولی صحافت کو فروغ دیا۔ صحافتی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہمیشہ عزت و احترام سے یاد رکھا جائے گا۔ ڈائریکٹر انفارمیشن نے مرحوم کے اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی ۔ کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اﷲ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوارِ رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ، ان کی مغفرت فرمائے اور سوگوار خاندان کو یہ صدمہ صبر و ہمت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق دے۔

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