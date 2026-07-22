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قومی ادا روں پر سیاست سے گر یز کیا جا ئے ، تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
قومی ادا روں پر سیاست سے گر یز کیا جا ئے ، تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے پی ٹی آئی را ہنما نو ر ین نیا ز ی کی جانب سے معر کہ حق اور پا ک فو ج سے متعلق دیئے گئے۔

 بیا ن کی سخت مذ مت کر تے ہو ئے کہا کہ قومی ادا روں پر سیاست سے گر یز کیا جا ئے محض سستی شہر ت اور چند ووٹوں کی خاطر ایسے بیا ن د ینا انتہا ئی قابل مذ مت ہے اس طرح کی گفتگو سے پور ی قو م کے جذ با ت مجر وح ہو تے ہیں اور ملکی وقار بھی متاثر ہوتا ہے۔ پا کستا ن کی بر ی بحر ی اور فضا ئی افوا ج نے ہمیشہ اپنی پیشہ وارانہ صلا حیتوں کے با عث دشمنوں کے دانٹ کھٹے کیے نو ر ین نیا ز ی کا بھار ت نوا ز بیا ن پی ٹی آئی کی پالیسی کو بھی بے نقا ب کر تا ہے

 

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