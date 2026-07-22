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پا ک فو ج کے شہداء کی تضحیک نا قابل بر دا شت ،عثمان شانی

  • سرگودھا
پا ک فو ج کے شہداء کی تضحیک نا قابل بر دا شت ،عثمان شانی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء عثمان شانی نے کہا ہے کہ پا ک فو ج کے شہداء کی تضحیک نا قابل بر دا شت ہے ملک کے دفاع اور دہشت گر د ی کے خاتمے کیلئے پا ک فو ج نے لا ز وا ل قر با نیاں د ی اور ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا۔

 اور پا کستا ن کے ا ذ لی دشمن بھار ت کو کئی مرتبہ دھو ل چٹا ئی پا کستا ن کے شہدا ء کی قر با نیاں تاریخ کا ر وشن باب اور عظیم سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فرا مو ش نہیں کیا جا سکتا ا فوا ج پا کستا ن ملکی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ پور ی د نیا ہما ر ی بہا د ر افوا ج کی پیشہ وارانہ صلا حیتوں کا ا عتراف کرتی ہے۔

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