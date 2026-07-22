عمران خا ن کی ر ہا ئی کیلئے ہم کسی قر با نی سے در یغ نہ کریں گے ، شفقت عباس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی ر ہا ئی ہما ر ی جد و جہد کا واحد مقصد ہے۔
ا س کے حصو ل کیلئے ہم کسی قر با نی سے در یغ نہ کریں گے پا ر ٹی کا ر کنوں کو جھوٹے مقد ما ت گرفتاریوں اور دبا ؤ سے مرعوب نہیں کیاجا سکتا با نی چیئرمین عمران خا ن سمیت دیگر قا ئد ین اور کا ر کنا ن کی قر با نیاں را ئیگاں نہیں جا ئیں گی قو م بہت جلد حقیقی تبدیلی دیکھے گی ۔صرف عمران خا ن ہی پا کستا ن کو ہر قسم کے معاشی اقتصا د ی اور انتظا می مسائل سے نکا لنے کی صلا حیت ر کھتے ہیں
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