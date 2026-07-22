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ٹرانسپورٹروں نے من مانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیئے

  • سرگودھا
ٹرانسپورٹروں نے من مانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیئے

تیل کی قیمتوں میں ہر روز ردوبدل سے کسی بھی روٹ کا کرایہ نامہ جاری نہیں ہو سکا

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ٹرانسپورٹروں نے من مانے کرائے وصول کرنا شروع کر دئے ہیں جسکی وجہ سے مسافروں اور کنڈیکٹروں میں جھگڑے معمول بن گئے تیل کی قیمتوں میں ہر روز ردوبدل سے کسی بھی روٹ کا کرایہ نامہ جاری نہیں ہو سکا جسکی وجہ سے کنڈیکٹر حضرات اپنی مرضی کا کرایہ وصول کر رہے ہیں جبکہ قانون نافظ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں مسافروں نے موجودہ حکومت کے قیا م اور اقدامات پر سوالات اٹھانے شروع کر دئے ہیں ۔

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