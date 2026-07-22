پیرا فورس کی چیکنگ، تمام پٹرول پمپس کے ذخائر ختم
ادائیگیاں کی جانے کے باوجود آئل کمپنیاں پمپس مالکان کو فراہمی نہیں کر پا رہیں
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) پٹرولیم بحران شدت اختیار کر گیا عوامی شکایات پر پیرا فورس کا ایکشن درجنوں پٹرول پمپس کی چیکنگ تمام کے تمام پٹرول پمپس کے زخائر ختم پیٹرول پمپس مالکان کی جانب سے ادائیگی کے باوجود آئل کمپنیوں نے پٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کو ناممکن قرار دے دیا پیرا فورس حکام کی پمپس مالکان کو ہدایت پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی آنے پر ایک ایس او پیز کے تحت موٹر سائیکل کار و دیگر بڑی چھوٹی گاڑیوں کو پٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے ۔ملک بھر کی طرح سلانوالی میں بھی پٹرولیم مصنوعات کا بحران شدت اختیار کر گیا عوامی شکایات عام تھی کہ یہ بحران پٹرول پمپس مالکان کا خود ساختہ پیدا کیا گیا ہے اور پمپس مالکان نے زیادہ سے زیادہ منافع خوری کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی سیل بند کی ہوئی ہے عوامی شکایات پر گزشتہ روز پیرا فورس کے انفروسمنٹ آفیسر مہر حسن علی سیال نے اپنی فورس کے ہمراہ درجنوں پٹرول پمپس کی چیکنگ کی اور دوران چیکنگ آئل کے زخائر چیک کیے اور انڈر گراؤنڈ آئل ٹینکس کی بھی چیکنگ کی گئی ۔جہاں پر پٹرول اور ڈیزل کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا انفروسمنٹ آفیسر مہر حسن علی سیال نے صحافیوں کو بتایا کہ پمپس مالکان کا انوائسسز ریکارڈ بھی چیک کیا گیا اور پمپس مالکان کی جانب سے ادائیگیاں کی جانے کے باوجود آئل کمپنیاں پمپس مالکان کو پٹرولیم مصنوعات کی فراہمی نہیں کر پا رہی اور جیسے ہی آئل کمپنیوں کی جانب سے ترسیل کا عمل جاری ہوگا تو یہ بحران ختم ہو جائے گا۔
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