صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، نوجوان جاں بحق

  • سرگودھا
موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، نوجوان جاں بحق

ریسکیو ٹیم نے معائنہ کے بعد محمد شریف کی موت کی تصدیق کر دی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جھال روڈ پر 85 جھال کے قریب پیش آنے والے ہولناک ٹریفک حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل سڑک کنارے کھڑی لکڑیوں سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار سڑک پر جا گرا۔ اسی دوران مخالف سمت سے آنے والا تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہو کر اس کے اوپر سے گزر گیا، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا،ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد شریف کے نام سے ہوئی ہے ، جس کا تعلق تحصیل شاہپور سے بتایا جاتا ہے ۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی، جس نے معائنہ کے بعد محمد شریف کی موت کی تصدیق کی اور ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مینٹل ہسپتال کے ملازمین کا 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پراحتجاج

ڈینٹل ہسپتال کے حالات ابتر، مریضوں کو شدید مشکلات

مثالی گائوں پروگرام،ضلعی افسروں کو ذمہ داریاں تفویض

صحت کی سہولیات سے آراستہ 15 کلینک آن ویلز کشمیر روانہ

صوبائی وزیر کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کاتعمیراتی جائزہ

سپیکر کے حلقہ میں شجرکاری ،پی ایچ اے کو ذمہ داری مل گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن