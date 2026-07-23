صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درینہ دشمنی پر فائرنگ 15 سالہ لڑکا شدید زخمی

  • سرگودھا
درینہ دشمنی پر فائرنگ 15 سالہ لڑکا شدید زخمی

کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں نواحی علاقی ہرنولی درینہ دشمنی پر فائرنگ 15 سالہ لڑکا شدید زخمی تفصیلات کے مطابق کندیاں کے نواحی علاقے ہرنولی میں درینہ دشمنی کے تنازع پر مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں 15 سالہ ثناء اللہ نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔

پولیس ایف آئی آر کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان شہزاد اور عابد نے آتشیں اسلحہ سے فائرنگ کی جس سے ثناء اللہ شدید زخمی ہوا اسے ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک حالت میں راولپنڈی ریفر کر دیا گیا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ مضروب فریق کی جانب سے بھی کچھ عرصہ قبل ملزمان کے ایک ساتھی کے قتل کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے پولیس نے مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو ترسیلی نظام بیٹھ گیا،گھنٹوں لوڈشیڈنگ،ٹرانسفارمر خرابی کی شکایات عام

ویمن یونیورسٹی، نیٹ رائیڈر میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

پنجاب کالج جلال پور میں مینگو فیسٹیول کا شاندار انعقاد

خانیوال کالونی 1 کا فلٹر پلانٹ بند، شہری صاف پانی سے محروم

پنجاب ٹیچرز یونین کا مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا

شعیب ریاض متحدہ انجمن تاجران شجاع آباد کے سینئر نائب صدر منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن