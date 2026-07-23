صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا نہیں ہونے دی جائیگی ،ڈپٹی کمشنر بھکر

  • سرگودھا
پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا نہیں ہونے دی جائیگی ،ڈپٹی کمشنر بھکر

ضلعی انتظامیہ کے افسران صورتحال کی مسلسل نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنراحسان علی جمالی نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں کسی بھی صورت پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا نہیں ہونے دی جائے گی اور شہریوں کو پیٹرول کی بلا تعطل فراہمی ہرصورت یقینی بنائی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ ضلع میں پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب ہے اس ضمن میں ضلعی انتظامیہ کے افسران صورتحال کی مسلسل نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ مصنوعی قلت پیدا کرنے ،ذخیرہ اندوزی یا عوام کو بلاجواز مشکلات سے دوچار کرنے والے پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی خلاف ورزی کیمرتکب پیٹرول پمپس مالکان پربھاری جرمانے اور ضرورت پڑنے پرانہیں مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : چالانوں پر زور، ٹریفک نظام درہم برہم

ڈپٹی کمشنر گجرات ، ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

آر پی او کا دورہ گجرات ، کھلی کچہریاں ، شکایات کا ازالہ

اے سی وزیر آباد کا چناب کے حفاظتی بندوں ،پانی کے بہائو کا جائزہ

مسلم کانفرنس کے وحید الحق ہاشمی ن لیگ کے اسماعیل گجر کے حق میں دستبردار

پنجاب کالج یونیورسٹی میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن