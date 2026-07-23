غلام محمدساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار
موچھ (نمائندہ دنیا) ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے غلام محمد سکنہ پائی خیل کو اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرکے شہریوں کے آرام میں خلل ڈالنے اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا۔ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے غلام محمد سکنہ پائی خیل کو اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرکے شہریوں کے آرام میں خلل ڈالنے اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا۔ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
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