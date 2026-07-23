شیڈو ل چا ہیے جیسا بھی ہو الیکشن پیپلزپارٹی جیتے گی ، ملک حامدنو از
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر ممبرو ممبر ڈی سی سی ملک حامدنو ازاعوان ایڈوکیٹ نے آزاد جموں و کشمیرانتخا با ت کا شیڈول تبدیل کر نے پر اپنے ردعمل میں کہا کہ شیڈو ل چا ہیے جیسا بھی ہو الیکشن پیپلزپارٹی جیتے گی چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردار ی کی انتخا بی مہم سے مخالفین بو کھلا ہٹ کا شکار ہے۔
انتخا بی شیڈو ل میں تبدیلی جیسے اقدا ما ت پا کستان پیپلزپارٹی کی جیت کا راستہ نہیں روک سکتے پاکستا ن پیپلزپارٹی عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے ہر میدان میں کا میاب پاکستا ن پیپلزپارٹی کی ہو گی کشمیر کے عوا م پیپلزپارٹی کے منشور اور قیا د ت پر بھرپور اعتما د کا اظہارکرر ہے ہیں جیت پیپلزپارٹی کا مقدر بن چکی ہے۔
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