صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکان کی دیوار گرنے سے چھت منہدم ، 3افراد زخمی

  • سرگودھا
مکان کی دیوار گرنے سے چھت منہدم ، 3افراد زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بارش کے باعث تحصیل ساہیوال میں درگاہِ مستانہ کے قریب مکان کی دیوار گرنے سے ملحقہ مکان کی چھت منہدم ہو گئی۔

 جس کے نتیجے میں تین افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے ،ریسکیو 1122 کے مطابق واقعہ درگاہِ مستانہ ساہیوال کے قریب پیش آیا، جہاں بارش کے باعث کمزور دیوار اچانک ساتھ والے مکان کی چھت پر آ گری۔ چھت گرنے سے گھر میں موجود افراد ملبے تلے دب گئے ، جس پر ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کی اور تمام زخمیوں کو بحفاظت ملبے سے نکال لیا،زخمیوں میں 19 سالہ ابو ہریرہ، 35 سالہ رضیہ بی بی اور 10 سالہ عمارہ شامل ہیں۔ امدادی اہلکاروں نے موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تینوں زخمیوں کو مزید علاج کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر (ٹی ایچ کیو) ہسپتال ساہیوال منتقل کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقی کیلئے علم ،تحقیق اور جدت ضروری ہے،وزیر قانون

ڈینگی ،علاج معالجہ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی،ڈپٹی کمشنر

غیر قانونی سرگرمیوں پر غفلت ایس ایچ او نصیرآباد معطل

موسمیاتی تبدیلی ،بے روزگاری سے ملکر نمٹنا ہوگا ،خالد مگسی

پاک ایگزم اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے مابین معاہدہ

ایم ڈی بیت المال کی ورچوئل ای کچہری ، 20شکایات سنیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن