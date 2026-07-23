صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روٹی اور نان سرکاری نرخ نامے کے برعکس من مانی قیمتوں پر فروخت

  • سرگودھا
روٹی اور نان سرکاری نرخ نامے کے برعکس من مانی قیمتوں پر فروخت

بھلوال (نمائندہ دنیا) بھلوال شہر اور گردونواح میں ہوٹل مالکان اور تندوروں کی جانب سے روٹی اور نان سرکاری نرخ نامے کے برعکس من مانی قیمتوں پر فروخت کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے ، جس کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔

عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں انتظامیہ کی عدم توجہ نے ہوٹل مالکان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ۔شہریوں کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر بھلوال اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے مؤثر کارروائی نہ ہونے کے باعث بیشتر ہوٹلوں اور تندوروں پر روٹی اور نان مقررہ نرخوں سے زیادہ قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ نرخ نامے بھی نمایاں طور پر آویزاں نہیں کیے جاتے ۔عوامی حلقوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پرائس کنٹرول نظام مؤثر ثابت نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے شہری روزانہ اضافی قیمت ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ہ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخ ناموں پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقی کیلئے علم ،تحقیق اور جدت ضروری ہے،وزیر قانون

ڈینگی ،علاج معالجہ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی،ڈپٹی کمشنر

غیر قانونی سرگرمیوں پر غفلت ایس ایچ او نصیرآباد معطل

موسمیاتی تبدیلی ،بے روزگاری سے ملکر نمٹنا ہوگا ،خالد مگسی

پاک ایگزم اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے مابین معاہدہ

ایم ڈی بیت المال کی ورچوئل ای کچہری ، 20شکایات سنیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن