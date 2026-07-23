صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو ؤں نے نوجوان سے 1لاکھ 60ہزار روپے چھین لئے

  • سرگودھا
ڈاکو ؤں نے نوجوان سے 1لاکھ 60ہزار روپے چھین لئے

لیاقت علی کے ڈیرہ سے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈکیتی وچوری کی مختلف وارداتوں کے دوران کوٹمومن کے قریب دو نامعلو م ڈاکو اسلحہ کے زور پر محمد ارشد سے 1لاکھ 60ہزار روپے چھین کر فرار ہو گئے ، اسی طرح 25جنوبی کے قریب تین نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر احسان اﷲ اور اسکے بیٹے طیب احسان سے موبائلز و نقدی چھین لی ،جبکہ کلیار ٹاؤن کے اکرام اﷲ ،دھول کدھی کے نوید انجم،موضع گلپانہ کے احمد شیر کے گھروں سے قیمتی زیورات،نقدی ودیگر اشیاء،88شمالی کے محمد سعد اﷲ ،فاروق کالونی کے محمد عرفان کی دوکانوں سے بھار ی مالیت کا سامان،17جنوبی سے محمد ندیم،127جنوبی سے محمد اسامہ کی موٹرسائیکلیں اور 19جنوبی کے لیاقت علی کے ڈیرہ سے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے علاوہ ازیں میانی کے ضیاء الحق کے باغ سے ملزمان ایک لاکھ روپے مالیت کا ترشاوہ پھل چوری توڑ کر لے گئے ،پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔سنگل کالم ،۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مینٹل ہسپتال کے ملازمین کا 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پراحتجاج

ڈینٹل ہسپتال کے حالات ابتر، مریضوں کو شدید مشکلات

مثالی گائوں پروگرام،ضلعی افسروں کو ذمہ داریاں تفویض

صحت کی سہولیات سے آراستہ 15 کلینک آن ویلز کشمیر روانہ

صوبائی وزیر کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کاتعمیراتی جائزہ

سپیکر کے حلقہ میں شجرکاری ،پی ایچ اے کو ذمہ داری مل گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن