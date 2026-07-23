صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں جرائم کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ، ایس پی آپریشنز

  • سرگودھا
شہر میں جرائم کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ، ایس پی آپریشنز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایس پی آپریشنز سیف سٹی عامر مشتاق نے ڈی پی او سرگودھا کو سینٹر کے آپریشنل فریم ورک، جدید ترین نگرانی کے نظام اور رئیل ٹائم مانیٹرنگ پروٹوکولز پر تفصیلی بریفنگ دی۔

ڈی پی او سرگودھا کو سیف سٹی کے ڈیجیٹل اقدامات جیسے کہ 15 کال ہینڈلنگ، ورچوئل پٹرولنگ، فری وائی فائی پوائنٹس، اور ای چالان سسٹم کی افادیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا، سیف سٹی کیمروں کی مسلسل اور فعال نگرانی کی بدولت شہر میں جرائم کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے ۔ دوران وزٹ ڈی پی او سرگودھا نے سیف سٹی میں قائم کردہ جدید سی آر او سیکشن کا بھی خصوصی وزٹ کیا۔ انہوں نے مجرمان کا ڈیجیٹل ڈیٹا بیس، فنگر پرنٹس کا نظام اور بایومیٹرک تصدیق کے عمل کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی موجودہ دور میں سمارٹ پولیسنگ کی ضامن ہے ۔ سیف سٹی پروجیکٹ نہ صرف جرائم کے انسداد اور مجرمان کی فوری گرفتاری میں مددگار ثابت ہو رہا ہے بلکہ اس سے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے میں بھی نمایاں کامیابی ملی ہے ۔ ہماری اولین ترجیح سرگودھا کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور شہر کو امن کا گہوارہ بنانا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مینٹل ہسپتال کے ملازمین کا 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پراحتجاج

ڈینٹل ہسپتال کے حالات ابتر، مریضوں کو شدید مشکلات

مثالی گائوں پروگرام،ضلعی افسروں کو ذمہ داریاں تفویض

صحت کی سہولیات سے آراستہ 15 کلینک آن ویلز کشمیر روانہ

صوبائی وزیر کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کاتعمیراتی جائزہ

سپیکر کے حلقہ میں شجرکاری ،پی ایچ اے کو ذمہ داری مل گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن